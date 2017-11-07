Трагедия на Сумской: беременная женщина все еще в коме

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в состоянии остальных пострадавших изменений также нет.
Напомним, вечером 18 октября
на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, остальные были доставлены в медучреждения города. 26 октября умерла 24-летняя Диана Берченко. Со дня аварии девушка находилась в крайне тяжелом состоянии в четвертой неотложке.
23-летнему Юрию Неудачину сделали операцию в Институте патологии позвоночника и суставов имени Ситенко и 30 октября выписали. Сейчас в больницах остаются еще три женщины: 36-летняя киевлянка Оксана Нестеренко, 25-летняя жительница Кременчуга Анна Комар и 27-летняя Оксана Евтеева.
Зайцевой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Сейчас она находится в камере на 14 человек. Помещение оборудовано центральным отоплением, водоснабжением, водоотведением, необходимой мебелью, также там есть отдельный санузел и телевизор. На данный момент в камере десять женщин — все они, включая Зайцеву, подозреваются в совершении тяжких преступлений. Двадцатилетняя Зайцева — самая младшая в камере, но общение с соседками происходит спокойно, без конфликтов.