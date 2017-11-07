Трагедия на Сумской: беременная женщина все еще в коме 7 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Тридцатилетняя Жанна Власенко, пострадавшая в аварии на улице Сумской, до сих пор находится в областной клинической больнице в искусственной коме.