Харьков

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В Харькове на Карачевском шоссе меняют водопроводную магистраль

В Харькове на Карачевском шоссе меняют водопроводную магистраль
КП «Харьковводоканал» проводит замену водопроводной магистрали по Карачевскому шоссе.
Как сообщил начальник службы наружных водопроводных сетей Новобаварского района Комплекса «Харьковводоснабжение» Тигран Маргарян, этот водопровод питает часть Новобаварского и Основянского районов, а также поселок Жихарь.

«Жители микрорайона во время личного приема обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу, после чего по его поручению было принято решение провести реконструкцию магистрального водопровода. В ходе реконструкции будет полностью заменен участок водовода диаметром 400 мм общей протяженностью около 500 метров, так как он был введен в эксплуатацию более 30 лет назад и уже исчерпал свой срок службы», - отметил Тигран Маргарян.

По его словам, бригады «Харьковводоканала» приступили к работам по замене водовода в начале ноября. На первом этапе планируется заменить 170 м труб на участке Карачевского шоссе - от ул. Радиотехнической до въезда 1-го Тираспольского.

«Сейчас ведутся земляные работы, сварка новых полиэтиленовых труб, которые выполнены из современных износостойких материалов. Срок их службы составляет более 50 лет. Реконструкция трубопровода проводится без отключения абонентов от водоснабжения. Воды не будет всего одни сутки - на момент переподключения к новой магистрали. В это время для местных жителей вода будет подвозиться автоцистернами предприятия», - пояснил Тигран Маргарян.

В ходе второго этапа реконструкции запланированы работы по замене трубопровода по въезду 1-му Тираспольскому. Все работы планируется завершить в начале декабря, передает сайт Харьковского горсовета.

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