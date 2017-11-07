НБУ признал неплатежеспособным еще один банк 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Национальный банк Украины решил отнести к категории неплатежеспособных банк "Богуслав", который по результатам диагностики нуждался в докапитализации, но по состоянию на 1 ноября не достиг запланированного размера уставного и регулятивного капитала.

Как сообщается на сайте НБУ, в течение августа-октября руководство и владельцы банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации путем погашения неработающих активов и увеличения объема обеспечения по кредитам, однако по состоянию на 1 ноября банк не обеспечил увеличения уставного капитала.



"Размер регулятивного капитала банка "Богуслав" на 1 ноября 2017 года был ниже одной трети от минимального уровня", - отметил регулятор.



Ссылаясь на данные Фонда гарантирования вкладов физлиц, Нацбанк заверил, что 96% или 5,6 тыс. вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тысяч гривен. Также сообщается, что по состоянию на 1 ноября владельцами существенного участия банка были Владимир Романенко и Наталья Вакуленко.



Банк "Богуслав" стал девятым, выбывшим с рынка финучреждением с начала текущего года в результате продолжающейся масштабной банковской чистки, по итогам которой 33 банка были признаны неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м году.



Согласно данным Единого государственного реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отстраненный председатель ГФС Роман Насиров в 2015 году держал на счетах в банке "Богуслав" 1,677 миллиона гривен. Также он задекларировал 2,852 миллиона гривен на счету в банке "Богуслав" своей жены.



Как впоследствии сообщил на своем сайте Фонд гарантирования вкладов, временная администрация под руководством Сергея Калугина работает в банке с 13:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, и введена сроком на 1 месяц – до 5 декабря 2017 года включительно.



О времени и порядке выплат вкладчикам банка Фонд сообщить дополнительно.