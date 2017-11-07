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Медики предупреждают харьковчан о вирусе Коксаки

Медики предупреждают харьковчан о вирусе Коксаки
Жителей Харьковской области информируют о вирусе Коксаки, который пришел в Украину из Турции. Так, на сайте Лозовского горсовета появилось сообщение о симптомах заболевания.
Название вируса Коксаки происходит от названия района Нью-Йорка, где этот возбудитель впервые был выявлен. При инфицировании данным вирусом поражаются центральная нервная система, мышцы, кожа и сердце. Инфицирование происходит воздушно-капельным путем от больных, и фекально-оральным путем - от носителей возбудителя.

Заболевание чаще регистрируются в конце лета и осенью. Чаще болеют дети младшего возраста. Заболевания могут быть одиночными или вызывать вспышки в организованных коллективах.

Вирусы попадают в организм через слизистую оболочку дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. На месте внедрения вируса возникают поражения в виде ОРВИ, фарингита и герпетической ангины. У беременных возможно внутриутробное инфицирование плода.

Инкубациний период – от 2-х до 10 дней, чаще - 3-4 дня. Начало острое.

Вирус Коксаки у человека может вызвать герпетическую ангину (температура тела – 39-40 град., боль в горле, сыпь на слизистых полости рта и горла), миалгию (боль в мышцах и суставах, повышение температуры тела), серозные менингиты.

Самым распространенным проявлением инфекции является инфекционная сыпь, которая проявляется повышением температуры до 39 град., боль в горле, слабость. У детей характерным признаком является синдром "руки-ноги-рот", когда появляются высыпания на конечностях, подошвах, ладонях и слизистой рта.

Отдельно может диагностироваться острый геморрагический конъюнктивит (болезнь глаз).

Осложнения: поражения сердца, центральной нервной системы (менингиты и энцефалиты) и паралич периферических нервов.

"Обращаем внимание, что при признаках первых проявлений болезни необходимо обращаться к врачу, не заниматься самолечением, потому что болезнь имеет особенности в течении и может вызвать тяжелые последствия", - отмечают медики.

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