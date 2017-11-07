Трагедия на Сумской: водителю Volkswagen Touareg объявили подозрение 7 ноября 2017 г. источник 0 0

В Харькове объявили подозрение водителю автомобиля Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который попал в дорожно-транспортное происшествие с Lexus Елены Зайцевой, в результате чего погибли шесть пешеходов.