Трагедия на Сумской: водителю Volkswagen Touareg объявили подозрение

Как сообщил адвокат Сергей Перепелица, подозрение было вручено Дронову в больнице.
"Было вручено уведомление о подозрении, поэтому, мой подзащитный получил статус подозреваемого", - сказал адвокат.
По словам Перепелицы, он присутствовал во время объявления подозрения. Он отметил, что Дронов не собирается уклоняться от следствия. Адвокат добавил, что вместе с подозрением было вручено ходатайство об избрании меры пресечения. По его словам, правоохранительные органы будут просить суд взять Дронова под стражу.
По мнению адвоката, судебное заседание по избранию подозреваемому меры пресечения должно состояться сегодня, 7 ноября.
"Наша позиция, мой клиент не виноват в этом дорожно-транспортном происшествии", - подчеркнул Перепелица, не комментируя причины, по которым был изменен статус Дронова в уголовном производстве.
Напомним, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар
, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.