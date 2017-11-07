Нацполиция переходит на работу единого центра «102» 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Национальная полиция Украина приняла решение о переходе на работу единого центра «102».

«Национальная полиция приняла решение в ходе реформирования перейти на единый центр 102. Человеку все равно, куда он звонит. Он набирает номер, когда у него беда. Ранее звонки принимались в дежурных частях отделов и отделений в разных населенных пунктах. Это человеческий фактор, создавал проблемы и недоразумения нашей полицейской системы. И таким образом мы убираем его», - сказал председатель Нацполции Сергей Князев.



По его словам, идея такого реформирования – в получении сигнала на 102 в одном областном центре. Поступило сообщение – наряд получает электронный вызов. Кроме оперативности реагирования, это дает возможность электронной формы контроля действий наряда.



Также в рамках развития проекта было разработано и запущено мобильное приложение «Полиция 102», которым предусмотрен вызов полиции нажатием одной кнопки.