В Харькове соберутся ведущие ученые со всего мира

На этой неделе в Харькове пройдет масштабное научное мероприятие – ІІ Международный конгресс USERN.

Что это значит

USERN – Международная научно-образовательная исследовательская сеть при ЮНЕСКО. Она была создана в 2015 году как независимая международная организация с основной целью мирного и гуманитарного развития образования и научных исследований во всем мире. Сеть объединяет 1% лучших ученых мира из всех научных областей. Деятельность сети направлена на создание новых образовательных программ, реализацию совместных научно-исследовательских проектов, обеспечение этических стандартов в научной среде. Ежегодно ко Всемирному дню науки проводятся конгресс и фестиваль.

Главная цель конгресса – общение молодых ученых Украины и мира с ведущими иностранными исследователями.Мероприятия конгресса будут проходить в четырех харьковских вузах - ХНУ им. В. Н. Каразина, НТУ «ХПИ», Харьковском национальном медицинском университете и Национальном фармацевтическом университете. В вузах будут созданы научные площадки, где будут проходить лекции и дискуссии с участием выдающихся ученых.Как объяснила председатель Совета молодых ученых при ХОГА Наталья Куфтерина, главная цель конгресса – общение молодых ученых с ведущими мировыми специалистами. Среди ключевых спикеров и лауреатов – ученые из США, Канады, Германии, Италии, Великобритании и Словении. Они представляют физику, биологию, медицину и другие научные направления.В частности, молодые ученые смогут пообщаться с профессором генетики человека из медицинского факультета Вашингтонского университета Эваном Айхером, канадским биологом, который исследует глобальное влияние человека на Всемирный океан и руководит международным проектом «Море вокруг нас» Даниэлем Паули, профессором пищевой химии Гамбургского университета Маркусом Фишером и другими знаменитостями научного мира.Также во время конгресса будут определены лауреаты – молодые ученые, которые подавали свои работы на участие в мероприятии. Пять лауреатов получат премии по пять тысяч долларов. Первая десятка ученых получит тревел-гранты в лучшие университеты мира.Кроме того, в рамках конгресса пройдет III Международный фестиваль рисунков детей – пациентов различных клиник мира. На конкурс приедут дети из Румынии, Литвы, Италии, Ирана, Индии, Катара.Открытие и пленарное заседание конгресса состоятся 8 ноября в гостинице Premier Palace. Начало – в 9.00. В 17.00 начнется фестиваль рисунков.9 ноября будут проходить заседания по локациям в университетах Харькова.Закрытие конгресса запланировано на 10 ноября, оно пройдет в Каразинском университете.