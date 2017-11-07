Активисты предлагают провести аудит на дорогах в Харькове 7 ноября 2017 г. Анна Климова 0 0

В Харькове тема безопасности дорожного движения становится все более актуальной.

В сравнении с прошлым годом количество аварий на харьковских дорогах увеличилось на 15%. По статистике Национальной полиции, за восемь месяцев 2017 года в Харькове произошло 800 ДТП с потерпевшими.



– Наши наблюдения свидетельствуют о том, что скрытые риски, недостатки и просчеты в организации дорожного движения существуют во многих местах Харькова, - отмечает президент общественной организации «Общество участников движения» Александр Ситенко. – Трагедия, которая произошла 18 октября нынешнего года в Харькове на улице Сумской, еще раз показала, как дорого обходится пренебрежение правилами дорожного движения со стороны его участников. Если мы все хотим сделать так, чтобы аварий и смертей на дорогах не стало, то должны апеллировать не только к водителям и пешеходам, но и к органам власти, должностным лицам, на которых возложена ответственность за организацию и безопасность дорожного движения в городе.



Основываясь на зарубежном опыте, активисты разработали пакет предложений для органов исполнительной власти с целью повышения безопасности и комфорта дорожного движения в городе.



– Мы предлагаем создать координационный совет и городской центр по организации и безопасности дорожного движения, а также специальный фонд оказания помощи пострадавшим в ДТП, – говорит председатель Общественного союза защиты пешеходов Виктор Козориз. – Проанализировав сайт городского совета, можно сделать вывод, что около 20% петиций касаются безопасности дорожного движения: разметка, светофоры, барьерные ограждения. Создание вышеупомянутых органов позволит более детально и эффективно анализировать и решать проблемы, касающиеся безопасности дорожного движения.



При разработке проекта активисты использовали практический опыт других стран – к примеру Эстонии, где за последние десять лет количество автомобилей увеличилось почти в два раза. При этом аварийность на дорогах сократилась на 62 процента. Основным методом работы в европейских странах является аудит безопасности движения.



– В результате тотального аудита безопасности и культуры дорожного движения мы будем иметь возможность составить план работы по устранению скрытых рисков и установлению скоростного режима на всей улично-дорожной сети нашего города, а также обустроить пешеходные переходы и другие инженерные сооружения в нужных местах, – считает Виктор Козориз. – Скажем, на перекрестке улиц Сумской и Мечникова проведенный должным образом аудит тоже мог внести свои рекомендации в безопасность движения, например, относительно целесообразности оборудования пешеходного перехода элементами защиты, а также в определении места стоп-линии.



Общественники акцентируют внимание на ответственности государственных органов за ситуацию, которая сложилась на дорогах города.



– Полиция шесть раз на протяжении года зафиксировала нарушения Еленой Зайцевой правил дорожного движения, что свидетельствовало о том, что такой водитель является постоянным источником рисков. Но полицией не было принято к ней и другим постоянным правонарушителям таких мер, которые сделали бы невозможным дальнейшие проявления рисков их носителями, – отмечает Александр Ситенко, анализируя причины недавней аварии на улице Сумской. – Поэтому мы настаиваем на составлении и обнародовании базы водителей, имеющих в течение года более двух правонарушений, особенно за вождение под воздействием алкоголя и превышение скорости. Кроме этого, следует узаконить проект относительно применения к водителям, имеющих более трех правонарушений, мер, которые сделают невозможной их дальнейшую рискованную езду. Подобная практика уже используется в европейских странах.