За захват Харьковской обладминистрации и разгром телекомпании суд отпустил лидера Антимайдана 7 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Суд вынес приговор Сергею Юдаеву – лидеру т.н. Антимайдана в Харькове.

Юдаеву инкриминируется организация массовых беспорядков, захват и поджог Харьковской облгосадминистрации и повреждение имущества телекомпании «АТН» в апреле 2014 года.



Киевский районный суд Харькова признал виновным одного из лидеров харьковского Антимайдана Сергея Юдаева.



Как сообщила пресс-служба областной прокуроры, суд согласился с гособвинителем и вынес обвинительный приговор с наказанием в виде восьми лет лишения свободы. Одновременно судья применила к обвиняемому закон об амнистии. Его освободили в зале суда.



– По процедуре закона об амнистии: если человек попадает под действие этого закона и не против применения его к себе, то судья обязана его применить, – пояснила пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик.



Сергей Гапонов, Олег Крутов и Денис Левченко, обвиняемые в массовых беспорядках во время захвата ХОГА в рамках этого же производства, приговорены к пяти годам тюрьмы и освобождены от наказания с испытательным сроком три года.



Напомним, Юдаева задержали 8 апреля 2014 года в Харькове после освобождения здания ХОГА от сепаратистов. Юдаев участвовал в штурме и поджоге здания Харьковской облгосадминистрации 7 апреля 2014 года. Кроме того, ему инкриминировали еще два эпизода: штурм телекомпании «АТН» накануне, 6 апреля, и на следующий день.