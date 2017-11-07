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За захват Харьковской обладминистрации и разгром телекомпании суд отпустил лидера Антимайдана

За захват Харьковской обладминистрации и разгром телекомпании суд отпустил лидера Антимайдана
Суд вынес приговор Сергею Юдаеву – лидеру т.н. Антимайдана в Харькове.
Юдаеву инкриминируется организация массовых беспорядков, захват и поджог Харьковской облгосадминистрации и повреждение имущества телекомпании «АТН» в апреле 2014 года.

Киевский районный суд Харькова признал виновным одного из лидеров харьковского Антимайдана Сергея Юдаева.

Как сообщила пресс-служба областной прокуроры, суд согласился с гособвинителем и вынес обвинительный приговор с наказанием в виде восьми лет лишения свободы. Одновременно судья применила к обвиняемому закон об амнистии. Его освободили в зале суда.

– По процедуре закона об амнистии: если человек попадает под действие этого закона и не против применения его к себе, то судья обязана его применить, – пояснила пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик.

Сергей Гапонов, Олег Крутов и Денис Левченко, обвиняемые в массовых беспорядках во время захвата ХОГА в рамках этого же производства, приговорены к пяти годам тюрьмы и освобождены от наказания с испытательным сроком три года.

Напомним, Юдаева задержали 8 апреля 2014 года в Харькове после освобождения здания ХОГА от сепаратистов. Юдаев участвовал в штурме и поджоге здания Харьковской облгосадминистрации 7 апреля 2014 года. Кроме того, ему инкриминировали еще два эпизода: штурм телекомпании «АТН» накануне, 6 апреля, и на следующий день.

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