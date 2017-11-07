Харьков

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Победители фестиваля «Дитятко» отправились в Страсбург

Победители фестиваля «Дитятко» отправились в Страсбург
С 7 по 11 ноября 2017 победители IX Международного детского телевизионного фестиваля «Дитятко» в номинации «Местное самоуправление – это мы!» посетят французский Страсбург, где ознакомятся с институциями Совета Европы.
Начиная с 2012 года, победители этой номинации телефестиваля по инициативе его президента, председателя облсовета Сергея Чернова, и при партнерской поддержке Офиса Совета Европы в Украине имеют возможность участвовать во Всемирном форуме демократии, который ежегодно проходит во Дворце СЕ, а также общаться с людьми, создающими стандарты демократии и отстаивающими права человека во всем мире.

В Страсбург отправились: киевская детская студия телеведущих «Радуга TV», занявшая первое место на фестивале «Дитятко» за видеоработу «Замени свой лифт»; творческая команда из Близнюковского района Харьковской области за видео «История успеха нашей громады» и Детская телевизионная студия «ОбовсемКа» из Чугуева Харьковской области за работу об объединенной территориальной громаде. Соответствующие сертификаты на посещение штаб-квартиры Совета Европы призерам вручил в день закрытия ІХ телефестиваля «Дитятко» председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.

Каждый визит в Страсбург имеет официальную часть, которая наполнена встречами, дебатами, дискуссиями, и такую, которая позволяет составить впечатление о городе.

Тема нынешнего Всемирного форума, к которому присоединятся победители телефестиваля, – «Является ли популизм проблемой?»

Мероприятие способствует эволюции демократии в сторону более широких структур и институтив. В 2017 году Всемирный форум по вопросам демократии планирует рассмотреть новые инициативы, подходы, которые могут улучшить демократические методы и помочь партиям, СМИ и другим политическим субъектам обновить связь с гражданами и функционировать на оптимальном уровне в 21-м веке.

Идея форума заключается в том, чтобы решать конкретные проблемы благодаря критическому анализу тестируемых инициатив. Инициативы будут представлены в коротких выступлениях и будут оценены мультидисциплинарными группами и участниками. Основные выводы и уроки будут обсуждаться на итоговой сессии, сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.

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