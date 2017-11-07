Победители фестиваля «Дитятко» отправились в Страсбург 7 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

С 7 по 11 ноября 2017 победители IX Международного детского телевизионного фестиваля «Дитятко» в номинации «Местное самоуправление – это мы!» посетят французский Страсбург, где ознакомятся с институциями Совета Европы.