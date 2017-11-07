В Харьковской области реконструировали ценную жилплощадь

Сейчас это единственная в районе достопримечательность, благодаря которой посетители могут узнать, как жили крестьяне в конце XIX – начале XX веков.
Работы в музее «Украинская слобода» под открытым небом на Золочевщине профинансировали совместно за счет областного бюджета и местной громады, информирует пресс-служба ХОГА
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– На ремонт и реконструкцию было выделено почти 200 тыс грн (50% средств – областной бюджет, 45% – сельсовет, 5% – местная громада), – рассказал председатель Золочевской РГА Игорь Гурин. – Ремонтные работы проходили в сентябре – октябре. Был усилен фундамент (металлическая стяжка), вставлены двери и окна, постелен пол, утеплен потолок, построена печь, проведены другие внутренние работы.
По информации директора Писаревского этнографического музея под открытым небом «Украинская слобода» Леонида Кобца, различные сооружения музея появились в Писаревке в разное время:
– Кладовая и корчма всегда находились на этом месте, а остальные сооружения были привезены – они и составили комплекс музея, который начал работать в 2008 году. Например, дом был привезен в Малыжино на Золочевщину семьей крестьян из Мерчика в 1929 году. Потом в нем был детский сад и управление колхоза, а уже после его перевезли к нам, в Писаревку. Дом хотели забрать в музей в Сковородиновку, но громада отстояла.
Сейчас музей насчитывает более полтысячи экспонатов, среди которых – рушник середины XIX века и вышиванки. Экспонаты собирали энтузиасты в Писаревке и соседних селах.
– Реконструкция дома уже завершена, осталось только установить ограждение и водостоки. Сейчас мы понемногу переносим экспонаты из здания корчмы, хочу еще кое-что доделать – расписать печь, установить скамьи. Думаю, что весной здание будет принимать посетителей, – рассказал директор музея.
Леонид Кобец рассчитывает на продолжение ремонта в следующем году – реконструкции требуют здания корчмы и кладовой.
– Будем развивать зеленый туризм – сделаем корчму, чтобы посетители могли попробовать настоящие украинские блюда. К нам приезжают дети из школ района и области, посещают семьи из Харькова и соседних областей. Все желающие увидеть аутентичное жилище конца позапрошлого века могут приезжать к нам в музей, – приглашает посетить «Украинскую слободу» Леонид Кобец.