Культура

  • 126
    •  / 

В Харьковской области реконструировали ценную жилплощадь

В Харьковской области реконструировали ценную жилплощадь
В Писаревском этнографическом музее, что в Золочевском районе Харьковской области, реконструировали крестьянский дом конца XIX века.
Сейчас это единственная в районе достопримечательность, благодаря которой посетители могут узнать, как жили крестьяне в конце XIX – начале XX веков.

Работы в музее «Украинская слобода» под открытым небом на Золочевщине профинансировали совместно за счет областного бюджета и местной громады, информирует пресс-служба ХОГА.

– На ремонт и реконструкцию было выделено почти 200 тыс грн (50% средств – областной бюджет, 45% – сельсовет, 5% – местная громада), – рассказал председатель Золочевской РГА Игорь Гурин. – Ремонтные работы проходили в сентябре – октябре. Был усилен фундамент (металлическая стяжка), вставлены двери и окна, постелен пол, утеплен потолок, построена печь, проведены другие внутренние работы.

По информации директора Писаревского этнографического музея под открытым небом «Украинская слобода» Леонида Кобца, различные сооружения музея появились в Писаревке в разное время:

– Кладовая и корчма всегда находились на этом месте, а остальные сооружения были привезены – они и составили комплекс музея, который начал работать в 2008 году. Например, дом был привезен в Малыжино на Золочевщину семьей крестьян из Мерчика в 1929 году. Потом в нем был детский сад и управление колхоза, а уже после его перевезли к нам, в Писаревку. Дом хотели забрать в музей в Сковородиновку, но громада отстояла.

Сейчас музей насчитывает более полтысячи экспонатов, среди которых – рушник середины XIX века и вышиванки. Экспонаты собирали энтузиасты в Писаревке и соседних селах.

– Реконструкция дома уже завершена, осталось только установить ограждение и водостоки. Сейчас мы понемногу переносим экспонаты из здания корчмы, хочу еще кое-что доделать – расписать печь, установить скамьи. Думаю, что весной здание будет принимать посетителей, – рассказал директор музея.

Леонид Кобец рассчитывает на продолжение ремонта в следующем году – реконструкции требуют здания корчмы и кладовой.

– Будем развивать зеленый туризм – сделаем корчму, чтобы посетители могли попробовать настоящие украинские блюда. К нам приезжают дети из школ района и области, посещают семьи из Харькова и соседних областей. Все желающие увидеть аутентичное жилище конца позапрошлого века могут приезжать к нам в музей, – приглашает посетить «Украинскую слободу» Леонид Кобец.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей7 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2685.03 грн
10 RUB 4.5953 грн
100 EUR 3111.96 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи