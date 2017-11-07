Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 7 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №6, стояк) до 17:00 07.11.17 г.



Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 80 (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 2 (п. №4, стояк), 5-а (п. №3, стояк) до 20:00 07.11.17 г.



Немышлянский район: ул. Ощепкова, 14/22 (п. №9, стояк) до 17:00 07.11.17 г.



Новобаварский район: ул. Ивана Кобзы (Черникова), 1-31 (ч/с), пер. Баварский, 9, ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк), б-р Профсоюзный, 66 (п. №1, стояк) до 20:00 07.11.17 г.



Основянский район: Мерефянское шоссе, 32 (п. №5, спаренный стояк), пр. Гагарина, 316-в (п. №2, стояк), 176 (кор. №6, п. №2, стояк) до 20:00 07.11.17 г.



Слободской район: ул. Зерновая, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 07.11.17 г.



Холодногорский район: пер. Резниковский, 1 (п. №1) до 20:00 07.11.17 г.



Шевченковский район: ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 07.11.17 г., пр. Победы, 75 (п. №7, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №11, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 327-а до 20:00 07.11.17 г., ул. Клочковская, 101-в до 20:00 08.11.17 г.