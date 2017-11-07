Дело Нели Штепы могут начать рассматривать с самого начала 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Дело экс-мэра Славянска Нели Штепы могут снова начать слушать с самого начала.

Как сообщает "МедиаПорт", дело Штепы могут начать слушать заново в пятый раз. На данный момент председательствующий судья по делу Виктор Викторов ушел в декрет, таким образом распалась судебная коллегия, которая приступила к работе в конце мая.



Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик сообщила, что вчера заседание не состоялось из-за ухода судьи в декрет, следующее слушанье назначено на 15 ноября, тогда и должен решиться вопрос с новым председательствующим судьей, а такуже станет ясно, сможет ли коллегия продолжать дальше слушать дело или придется начинать все сначала.



Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре Ленинский районный суд Харькова изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.