Политика

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Дело Нели Штепы могут начать рассматривать с самого начала

Дело Нели Штепы могут начать рассматривать с самого начала
Дело экс-мэра Славянска Нели Штепы могут снова начать слушать с самого начала.
Как сообщает "МедиаПорт", дело Штепы могут начать слушать заново в пятый раз. На данный момент председательствующий судья по делу Виктор Викторов ушел в декрет, таким образом распалась судебная коллегия, которая приступила к работе в конце мая.

Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик сообщила, что вчера заседание не состоялось из-за ухода судьи в декрет, следующее слушанье назначено на 15 ноября, тогда и должен решиться вопрос с новым председательствующим судьей, а такуже станет ясно, сможет ли коллегия продолжать дальше слушать дело или придется начинать все сначала.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре Ленинский районный суд Харькова изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

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