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Paradise Papers: «Нафтогаз» начал внутреннее расследование

Paradise Papers: «Нафтогаз» начал внутреннее расследование
В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.
Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев. Это следует из документов Paradise Papers («Документы из райских островов») - нового глобального журналистского расследования, к которому присоединилась команда «Слидства.Инфо» как официальный партнер проекта OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), объединяющей целый ряд некоммерческих региональных центров независимых СМИ, сообщает Громадське.

По данным журналистского расследования, в схему вывода средств мог быть привлечен «Альфа-Банк», а счет для фонда Алексеенко решили открыть в «Банке Кипра».

До работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром - работал в самых известных украинских компаниях.

В июле 2014 года он начал работать в «Нафтогазе» - уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас Алексеенко - член правления «Укртрансгаза», дочерней компании «Нафтогаза», ответственного за передачу и хранение природного газа.

"Нафтогаз Украины" начал проверку информации, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Служба комплаенса НАК «Нафтогаз Украины» начала проверку информации, которая появилась в СМИ, относительно открытия компании и возможного проведения операций в иностранной юрисдикции членом правления ПАО "Укртрансгаз" Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником председателя правления Нафтогаза. Компания обнародует результаты проверки после ее завершения", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers или Документы с райских островов. Информация опубликована на сайте Международного консорциума журналистских расследований.

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