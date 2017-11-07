Paradise Papers: «Нафтогаз» начал внутреннее расследование 7 ноября 2017 г. источник 0 0

В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.