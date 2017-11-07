Мир

  • 120
    •  / 

Землю накроет серия магнитных бурь

Землю накроет серия магнитных бурь
На текущей неделе метеорологи прогнозируют магнитные бури, которые начнутся 7 ноября и продлятся до 11 ноября без перерыва. Также довольно беспокойным будет 15 ноября, когда магнитосфера будет возбуждена.
Как сообщает 24 канал, в другие дни метеорологи обещают передышку, но крайне чувствительные люди могут испытывать неприятные симптомы еще за несколько дней до начала самих бурь.

Люди, которые страдают от метеозависимости, могут испытывать сильную головную боль, тахикардию, головокружение, перепады давления и другие неприятные симптомы.
 
Доктора советуют в период магнитных колебаний отменить физические нагрузки и избегать стрессов. Также специалисты рекомендуют на это время отказаться от алкоголя, курения и наладить систему питание: отказаться от жирной и тяжелой пищи, избегать продуктов, способствующих задержке жидкости в организме (соленое и копченое, – ред.).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей7 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2685.03 грн
10 RUB 4.5953 грн
100 EUR 3111.96 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи