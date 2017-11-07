Абитуриентам озвучили программы ВНО и критерии оценивания

В разделе "Предметы ВНО"
разместили актуальные характеристики сертификационных работ, критерии оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом и программы ВНО.
В характеристике сертификационной работы по определенному учебному предмету указано структуру теста, количество и типы задач, приведена схема начисления тестовых баллов и количество баллов, которые можно получить, правильно выполнив все задания теста. Также в характеристике указано время, отведенное на выполнение теста.
Критерии оценивания задания с развернутым ответом содержат расширенную информацию о начислении баллов за выполнения задач по определенному критерию. Например, после ознакомления с критериями оценивания собственного высказывания с украинского языка участник тестирования будет знать, из каких частей должно состоять собственно высказывание и наличие каких ошибок приведет к уменьшению количества тестовых баллов при оценивании этого задания.
Программы ВНО 2018 года содержат требования к уровню общеобразовательной подготовки участников из определенного учебного предмета. Именно на основе этих программ, которые разрабатывает и утверждает Министерство образования и науки Украины, укладывают тестовые задания сертификационных работ.
Также пригодятся во время подготовки к тестированию комментарии специалистов УЦОКО и анализ информации, как участники выполнили задания внешнего независимого оценивания в 2017 году.
Напомним, регистрация на ВНО-2018 начнется 6 февраля и продлится до 19 марта.
Тестирование будет проходить по следующему графику: 22 мая - математика, 24 мая - украинский язык и литература, 29 мая - испанский, немецкий и французский языки, 1 июня - английский язык, 4 июня - биология, 6 июня - история Украины, 8 июня - география, 11 июня - физика, 13 июня - химия.
Для вступления в высшие учебные заведения будут засчитывать результаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов. С английского, испанского, немецкого и французского языков будут принимать результаты только за 2018-й, потому что изменили формат сертификационной работы.
Каждый участник ВНО будет имеет право сдать тесты не более чем из четырех учебных предметов.
Для выпускников общеобразовательных учебных заведений 2018 года результаты ВНО по трем предметам будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию по шкале 1-12 баллов. Первым обязательным предметом является украинский язык и литература (часть с украинского языка). Вторым – по выбору выпускника: математика или история Украины (период ХХ – начало ХХІ века). Третий предмет выпускники выбирают самостоятельно из предложенного перечня.