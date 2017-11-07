Абитуриентам озвучили программы ВНО и критерии оценивания 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Украинский центр оценивания качества образования разместил на своем сайте актуальную информацию для будущих абитуриентов, которые будут сдавать внешнее независимое оценивание в 2018 году.