Кому полагается пособие при увольнении из армии 7 ноября 2017 г. источник 0 0

В юридической службе Вооруженных Сил Украины прояснили ситуацию с тем, полагается ли призывникам офицерского состава при увольнении из рядов ВСУ единовременное денежное пособие.

По ст. 15 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей (кроме военнослужащих срочной военной службы), единовременное денежное пособие выплачивается, когда военнослужащие увольняются:



- по возрасту;

- по состоянию здоровья;

- по собственному желанию;

- по истечении срока контракта;

- в связи с непосредственным подчинением близкому лицу;

- по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам;

- при систематическом невыполнении условий контракта командованием;

- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

- по наступлении особого периода и нежелания продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.



Пособие при увольнении также выплачивается военнослужащим срочной военной службы и курсантам военных учебных заведений, которые до зачисления в вуз не имели воинских званий.



При этом военнослужащие, проходящие службу по призыву лиц офицерского состава, увольняются с нее после выслуги установленных сроков.



"Учитывая указанное, выплата единовременной денежной помощи при увольнении военнослужащим, проходящим службу по призыву лиц офицерского состава, законодательством не предусмотрена", - резюмировали юристы ВСУ.