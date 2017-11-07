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Кому полагается пособие при увольнении из армии

Кому полагается пособие при увольнении из армии
В юридической службе Вооруженных Сил Украины прояснили ситуацию с тем, полагается ли призывникам офицерского состава при увольнении из рядов ВСУ единовременное денежное пособие.
По ст. 15 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей (кроме военнослужащих срочной военной службы), единовременное денежное пособие выплачивается, когда военнослужащие увольняются:

- по возрасту;
- по состоянию здоровья;
- по собственному желанию;
- по истечении срока контракта;
- в связи с непосредственным подчинением близкому лицу;
- по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам;
- при систематическом невыполнении условий контракта командованием;
- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;
- по наступлении особого периода и нежелания продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Пособие при увольнении также выплачивается военнослужащим срочной военной службы и курсантам военных учебных заведений, которые до зачисления в вуз не имели воинских званий.

При этом военнослужащие, проходящие службу по призыву лиц офицерского состава, увольняются с нее после выслуги установленных сроков.

"Учитывая указанное, выплата единовременной денежной помощи при увольнении военнослужащим, проходящим службу по призыву лиц офицерского состава, законодательством не предусмотрена", - резюмировали юристы ВСУ.

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