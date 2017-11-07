Кому полагается пособие при увольнении из армии

В юридической службе Вооруженных Сил Украины прояснили ситуацию с тем, полагается ли призывникам офицерского состава при увольнении из рядов ВСУ единовременное денежное пособие.
По ст. 15 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей (кроме военнослужащих срочной военной службы), единовременное денежное пособие выплачивается, когда военнослужащие увольняются:
- по возрасту;
- по состоянию здоровья;
- по собственному желанию;
- по истечении срока контракта;
- в связи с непосредственным подчинением близкому лицу;
- по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам;
- при систематическом невыполнении условий контракта командованием;
- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;
- по наступлении особого периода и нежелания продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
Пособие при увольнении также выплачивается военнослужащим срочной военной службы и курсантам военных учебных заведений, которые до зачисления в вуз не имели воинских званий.
При этом военнослужащие, проходящие службу по призыву лиц офицерского состава, увольняются с нее после выслуги установленных сроков.
"Учитывая указанное, выплата единовременной денежной помощи при увольнении военнослужащим, проходящим службу по призыву лиц офицерского состава, законодательством не предусмотрена", - резюмировали юристы ВСУ.