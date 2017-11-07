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Ученые выяснили, как ящерицы отращивают хвост и спинной мозг

Ученые выяснили, как ящерицы отращивают хвост и спинной мозг
Некоторые ящерицы и саламандры могут отращивать утраченный хвост, а иногда и другие конечности. Биологи обнаружили стволовые клетки, благодаря которым это происходит.
Как сообщает NakedScience, профессор канадского Гуэлфского университета Мэтью Викариос и его студентка Эмили Гилберт исследовали пятнистых эублефаров Eublepharis macularius, способных полностью отрастить утерянный хвост всего примерно за месяц - быстрее, чем какие-либо другие пресмыкающиеся и земноводные. Спинной мозг ящериц, в отличие от млекопитающих, тянется и через хвост, так что этот процесс требует восстановления также соответствующих нейронных волокон.

Викариос и Гилберт обнаружили в хвостовой части спинного мозга ящериц большие количества нейральных стволовых клеток (NSC), а также сигнальных белков, регулирующих их поведение и развитие. Расположены они среди клеток, выстилающих внутреннюю поверхность центрального канала спинного мозга. В обычном состоянии деятельность этих стволовых клеток подавляется и клетки остаются в состоянии покоя.

Однако после того, как ученые заставляли эублефаров отбросить хвост, в восстанавливающемся участке NSC-клетки начинали активно расти, делиться и развиваться. Менялся и состав белковых сигнальных веществ - пока рана не залечивалась и все не возвращалось к прежнему состоянию.

Подобные исследования проводятся для того, чтобы в будущем понять, как можно стимулировать процессы восстановления в человеческом организме, который не обладает способностью отрастить потерянную руку или ногу, палец или поврежденный спинной мозг.

"Для людей заживление спинного мозга после травмы - особенно тяжелая проблема, - говорит профессор Викариос, - поэтому я надеюсь, что мы сможем научиться у гекконов тому, как стимулировать наш спинной мозг к самостоятельному восстановлению".

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