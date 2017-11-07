Девушка-коп из Харькова установила рекорд 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Инспектор Управления патрульной полиции в городе Харькове Герус Юлия установила новый рекорд Украины по подъему штанги (55 кг) на бицепс.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, девушка является рекордсменкой мира и Украины по пауэрлифтингу, кандидатом в мастера спорта по армспорту и академической гребле. Входила в состав Национальной сборной Украины, а также имеет 3-й разряд в легкой атлетике.



"Благодаря спорту я понимаю, что такое дисциплина и ответственность. Представляя нашу страну на международных соревнованиях, мне всегда хотелось, чтобы и наши граждане соблюдали законы и были более ответственными в своей жизни и жизни окружающих. Узнав о наборе в патрульной полиции, я не колеблясь подала заявку и прошла", - отметила Юлия.