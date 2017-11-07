Спорт

  • 107
    •  / 

Девушка-коп из Харькова установила рекорд

Девушка-коп из Харькова установила рекорд
Инспектор Управления патрульной полиции в городе Харькове Герус Юлия установила новый рекорд Украины по подъему штанги (55 кг) на бицепс.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, девушка является рекордсменкой мира и Украины по пауэрлифтингу, кандидатом в мастера спорта по армспорту и академической гребле. Входила в состав Национальной сборной Украины, а также имеет 3-й разряд в легкой атлетике.

"Благодаря спорту я понимаю, что такое дисциплина и ответственность. Представляя нашу страну на международных соревнованиях, мне всегда хотелось, чтобы и наши граждане соблюдали законы и были более ответственными в своей жизни и жизни окружающих. Узнав о наборе в патрульной полиции, я не колеблясь подала заявку и прошла", - отметила Юлия.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей7 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2685.03 грн
10 RUB 4.5953 грн
100 EUR 3111.96 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи