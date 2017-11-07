В музее под Харьковом туристы смогут перенестись в XIX век 7 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 1 0

В Писаревском этнографическом музее реконструировали крестьянский дом конца XIX века.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, работы в музее под открытым небом "Украинская слобода" в профинансировали совместно за счет областного бюджета и местной громады.



Сейчас это единственная на Золочевщине достопримечательность, благодаря которой посетители могут узнать - как жили крестьяне в конце XIX - начале XX веков.



"На ремонт и реконструкцию было выделено почти 200 тыс.грн (50% средств - областной бюджет, 45% - сельсовет, 5% - местная громада). Ремонтные работы проходили в сентябре - октябре. Был усилен фундамент (металлическая стяжка), вставлены двери и окна, постелен пол, утеплен потолок, построена печь, проведены другие внутренние работы", - сообщил председатель Золочевской РГА Игорь Гурин.



По информации директора Писаревского этнографического музея под открытым небом "Украинская слобода" Леонида Кобца, различные сооружения музея появились в Писаревке в разное время.



"Кладовая и корчма всегда находились на этом месте, а остальные сооружения были привезены - они и составили комплекс музея, который начал работать в 2008 году. Например, дом был привезен в Малыжино на Золочевщину семьей крестьян из Мерчика в 1929 году. Потом в нем был детский сад и управление колхоза, а уже после его перевезли к нам, в Писаревку. Дом хотели забрать в музей в Сковородиновку, но громада отстояла", - отметил он.



Сейчас музей насчитывает более полтысячи экспонатов, среди которых - рушник середины XIX века и вышиванки. Экспонаты собирали энтузиасты в Писаревке и соседних селах.



"Реконструкция дома уже завершена, осталось только установить ограждение и водостоки. Сейчас мы понемногу переносим экспонаты из здания корчмы, хочу еще кое-что доделать - расписать печь, установить скамьи. Думаю, что весной здание будет принимать посетителей", - сообщил директор музея.



Он отметил, что рассчитывает на продолжение ремонта в следующем году - реконструкции требуют здания корчмы и кладовой.



"Будем развивать зеленый туризм - сделаем корчму, чтобы посетители могли попробовать настоящие украинские блюда. К нам приезжают дети из школ района и области, посещают семьи из Харькова и соседних областей. Все желающие увидеть аутентичное жилище конца позапрошлого века могут приезжать к нам в музей", - отметил Кобец.