ВР отказалась уволить Арсена Авакова

На своем заседании во вторник депутаты рассмотрели проект постановления №5041 авторства депутатов Сергея Каплина и Андрея Немировского, в котором они предложили отправить министра в отставку. В его поддержку проголосовал только 31 нардеп.
Таким образом, Аваков остается на своей должности.
Министра не было в сессионном зале при рассмотрении этого проекта постановления.
Напомним, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына министра внутренних дел Александра Авакова. Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек
в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо.