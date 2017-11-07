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ВР отказалась уволить Арсена Авакова

ВР отказалась уволить Арсена Авакова
Верховная Рада отказалась уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.
На своем заседании во вторник депутаты рассмотрели проект постановления №5041 авторства депутатов Сергея Каплина и Андрея Немировского, в котором они предложили отправить министра в отставку. В его поддержку проголосовал только 31 нардеп.

Таким образом, Аваков остается на своей должности.

Министра не было в сессионном зале при рассмотрении этого проекта постановления.

В МВД прокомментировали действия НАБУ


Напомним, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына министра внутренних дел Александра Авакова. Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо.

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