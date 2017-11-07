Украинцы злоупотребляют бананами и цитрусовыми 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Каждый украинец съедает в среднем 53 килограмма фруктов за год. По словам экспертов, это на треть меньше нормы.

В рационе человека должно быть 78 килограммов таких продуктов. Больше всего украинцы едят яблоки: их в течение года каждый употребляет по 25 килограммов.



На втором месте - косточковые фрукты (сливы, вишни, абрикосы, персики) – 12,5 килограммов. А вот злоупотребляют украинцы цитрусовыми и бананами. Вместо 5 килограммов в год каждый украинец съедает по 12 килограммов.



Всемирная организация здравоохранения советует съедать пять порций овощей и фруктов в день. Это около 400 граммов. Они уменьшают риск заболеваний сердечнососудистой системы, онкологии и преждевременной смерти.