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Украинцы злоупотребляют бананами и цитрусовыми

Украинцы злоупотребляют бананами и цитрусовыми
Каждый украинец съедает в среднем 53 килограмма фруктов за год. По словам экспертов, это на треть меньше нормы.
В рационе человека должно быть 78 килограммов таких продуктов. Больше всего украинцы едят яблоки: их в течение года каждый употребляет по 25 килограммов.

На втором месте - косточковые фрукты (сливы, вишни, абрикосы, персики) – 12,5 килограммов. А вот злоупотребляют украинцы цитрусовыми и бананами. Вместо 5 килограммов в год каждый украинец съедает по 12 килограммов.

Всемирная организация здравоохранения советует съедать пять порций овощей и фруктов в день. Это около 400 граммов. Они уменьшают риск заболеваний сердечнососудистой системы, онкологии и преждевременной смерти.

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