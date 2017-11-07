Lamborghini показал уникальный суперкар будущего 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Компания Lamborghini представила концепт высокотехнологичного "спорткара будущего" - Terzo Millennio, получивший карбоновый кузов и силовую установку на суперконденсаторах, о чем отмечается на сайте производителя.

Сообщается, что данный концепт был создан тандемом Lamborghini и Массачусетского технологического института (МТИ), и его главной задачей является демонстрация возможностей новых технологий хранения энергии и материаловедения. Эти технологии в недалеком будущем планируют задействовать в серийных автомобилях производителя.



Благодаря повсеместному использованию карбона автомобиль является очень легким. Кроме того, в нем представлено множество революционных технологий.



Что касается силового агрегата, то производитель намерен оснастить автомобиль четырьмя электрическими моторами, которые будут подпитываться от комплекта "инновационных суперкондесаторов".