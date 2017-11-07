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Харьковчанин привез с Кипра «бронзу» чемпионата Европы

Харьковчанин привез с Кипра «бронзу» чемпионата Европы
Харьковский спортсмен Василий Котяш завоевал «бронзу» чемпионата Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров. Соревнования прошли со 2 по 5 ноября на Кипре.
Участие в чемпионате приняли более 500 спортсменов из 41 страны мира, а по его итогам сборная Украины завоевала две медали, одну из них завоевал представитель Харьковской области.

Третье место в весовой категории до 51кг занял Василий Котяш. Подопечный тренера Андрея Долгополова стартовал с победы 16:4 над соперником из Бельгии, затем со счетом 18:8 победил представителя Израиля, а в четвертьфинале со счетом 13:11 – спортсмена из Франции. К сожалению, пройти в полуфинале россиянина Георгия Попова у Василия не получилось. Проиграв бой со счетом 4:24, он стал бронзовым призером, а его соперник выиграл в финале у своего соотечественника и стал чемпионом Европы.

Очень близким к успеху был также харьковчанин Никита Мазур. В весовой категории до 73кг он успешно дошел до четвертьфинала, победив со счетом 25:23 соперника из Польши и со счетом 35:15 – россиянина, но в поединке за медаль проиграл 12:29 французу, который в итоге стал серебряным призером.

Всего на этом чемпионате сборная Украины завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали.

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