НАБУ приходило с обысками к министру инфраструктуры 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Национальное антикоррупционное бюро в пятницу, 3 ноября, провело обыски у министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу о незаконном обогащении.

"3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета Министров Украины. О подозрении в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении НАБУ в Facebook.



В НАБУ также прокомментировали информацию о том, что готовили сообщение о подозрении первому заместителю министра юстиции Наталье Севостьяновой.



"Относительно информации о якобы подготовке сообщения о подозрении первому заместителю министра юстиции отмечаем, что она не соответствует действительности. В очередной раз подчеркиваем, что внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не может быть основанием для обвинений лица в совершении правонарушения. Согласно действующему законодательству Украины лицо считается невиновным до момента вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него", - говорится в комментарии.



Напомним, в октябре из определения суда в реестре стало известно, что НАБУ с 26 мая расследует уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации (ст.366-1 УК) и незаконного обогащения (ч.3 ст.368-2 УК) министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.



В ходе следствия детективы установили, что с 10 декабря 2016 года Омелян с женой и сыном переехали в дом стоимостью 7 млн гривен, который с 27 сентября 2016 года принадлежит двоюродной племяннице супруги министра. Государственной фискальной службе не известно о доходах племянницы, которые бы позволили ей приобрести такой дом. Кроме того, было установлено, что в 2009-2011 года мать этой женщины выдавала Омеляну право пользования автомобилем Lexus RX 350, что свидетельствует об их доверительных отношениях.



В декларации Омеляна за 2016 год указано другое место проживания.



Также детективы установили, что Омелян с 2015 года ездит на машине BMW X5 стоимостью около 1,59 млн гривен. Автомобиль принадлежит его брату. При этом министр не указал это транспортное средство в декларациях за 2015 и 2016 годы.



Омелян с 1999 года работает на государственной службе. В 2012-2016 годах он заработал 1,274 млн гривен, его жена-предприниматель - 2,321 млн гривен. При этом они вместе смогли накопить 160 тысяч долларов и 25 тысяч евро.



Племянница, в доме которой живет министр, с 2012 года не проживает на территории Украины. А ее семья в лице родителей и брата с 2012 по 2016 год заработала 2,150 млн гривен. При этом за этот же период они приобрели в собственность пять объектов недвижимости и два автомобиля.