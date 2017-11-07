Последние бесплатные Windows 10 закончатся 31 декабря 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Компания Microsoft закрывает последнюю возможность по бесплатному обновлению операционной системы до Windows 10, которой ранее могли воспользоваться люди с ограниченными возможностями.

Как сообщает ITC, Microsoft обновила соответствующий раздел своего сайта, посвященный бесплатному обновлению ОС для людей с ограниченными возможностями. Ранее на нем было сказано, что сроки завершения обновления до Windows 10 еще не определены. Теперь же указано, что предложение действительно до 31 декабря 2017 года.



После выпуска Windows 10 в 2015 году корпорация Microsoft еще год предоставляла возможность обновить ОС с некоторых предыдущих до новейшей версии бесплатно. Это предложение закончилось в июле 2016 года.



Для людей с ограниченными возможностями, которые используют соответствующие функции ОС, обновление до Windows 10 так и оставалось бесплатным.



Несмотря на возможность бесплатного обновления, ОС Windows 10 так и не смогла занять доминирующее положение на рынке. Согласно данным NetMarketShare, доля Windows 10 на глобальном компьютерном рынке увеличилась с 9% в ноябре 2015-го до 29,9% в октябре 2017-го. При этом Windows 7 все еще остается наиболее популярной версией с показателем 46,6%, за два года ее доля рынка снизилась на 10%.



Ранее сообщалось, что Microsoft будет выпускать основные обновления для Windows 10 на регулярной основе - в марте и сентябре каждого года.