Харьков

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В Харьков съедутся иностранные журналисты

В Харьков съедутся иностранные журналисты
Представители СМИ Чехии, Литвы, Молдовы, Турции, Китая, Германии, Испании и Беларуси примут участие в пресс-туре по области, чтобы ознакомиться с ее туристическими достопримечательностями.
Мероприятие проводится в рамках организованного Министерством экономического развития и торговли Украины пресс-тура по регионам страны с целью распространения информации о привлекательности и безопасности туристических путешествий по Украине в иностранных СМИ, сообщили в пресс-службе ХОГА.

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В пресс-туре по Харьковщине примут участие представители информационного агентства CIHAN (Турция), изданий «Синьхуа» (КНР), «Звязда» (Беларусь), «Чеськоліпський денник» (Чехия), «Телерадио «Молдова», телеканала АrataFilm (Литва) и др. Иностранные журналисты побывают на популярных туристических объектах области, среди которых – Шаровский дворцово-парковый комплекс и Пархомовский историко-художественный музей им. Лунева (на снимке), который недавно был возвращен громаде.

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Также гости пообщаются с историками, блогерами, журналистами, которые могут рассказать о туристических достопримечательностях Харькова и области.

В частности, 8 ноября для иностранных журналистов проведут пресс-бранч с участием представителей Управления культуры и туризма ХОГА и тур-операторов Харьковщины, которые занимаются внутренним туризмом.

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