В Харьков съедутся иностранные журналисты 7 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Представители СМИ Чехии, Литвы, Молдовы, Турции, Китая, Германии, Испании и Беларуси примут участие в пресс-туре по области, чтобы ознакомиться с ее туристическими достопримечательностями.