В Харьков съедутся иностранные журналисты

Мероприятие проводится в рамках организованного Министерством экономического развития и торговли Украины пресс-тура по регионам страны с целью распространения информации о привлекательности и безопасности туристических путешествий по Украине в иностранных СМИ, сообщили в пресс-службе ХОГА
.
В пресс-туре по Харьковщине примут участие представители информационного агентства CIHAN (Турция), изданий «Синьхуа» (КНР), «Звязда» (Беларусь), «Чеськоліпський денник» (Чехия), «Телерадио «Молдова», телеканала АrataFilm (Литва) и др. Иностранные журналисты побывают на популярных туристических объектах области, среди которых – Шаровский дворцово-парковый комплекс и Пархомовский историко-художественный музей им. Лунева (на снимке)
, который недавно был возвращен громаде.
Также гости пообщаются с историками, блогерами, журналистами, которые могут рассказать о туристических достопримечательностях Харькова и области.
В частности, 8 ноября для иностранных журналистов проведут пресс-бранч с участием представителей Управления культуры и туризма ХОГА и тур-операторов Харьковщины, которые занимаются внутренним туризмом.