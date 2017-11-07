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Харьковчанка завоевала «серебро» чемпионата мира

Харьковчанка завоевала «серебро» чемпионата мира
Юлия Макаренкова завоевала «серебро» чемпионата мира по шашкам-64.
Соревнования среди мужчин и женщин состоялись в Санкт-Петербурге.

Участие в них приняли представители 45 стран мира, которые боролись за награды в классической, молниеносной и быстрой игре. Единственную медаль для Украины завоевала международный гроссмейстер харьковчанка Юлия Макаренкова. Ее она получила в быстрой игре, где успешно дошла до финала, но уступила 0:2 в поединке за чемпионский титул сопернице из Молдовы Елене Сковитиной и стала, таким образом, обладательницей серебряной награды.

В классической и молниеносной игре Юлия заняла, соответственно, четвертое и шестое место. Чемпионкой мира в классической игре стала россиянка Жанна Саршаева, а в молниеносной – молдаванка Елена Сковитина.

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