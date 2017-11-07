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На Харьковщине сотрудник СТО угнал автомобиль клиента

На Харьковщине сотрудник СТО угнал автомобиль клиента
В Богодухове Харьковской области работник СТО угнал автомобиль 81-летнего клиента.
Мужчина сообщил, что оставил свой ВАЗ на ремонт, а потом машина исчезла.

Во время розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к завладению автомобилем. Злоумышленником оказался 23-летний автомеханик.

Установлено, что у работника были ключи от автомобиля, и он решил покататься по городу. На одной из улиц его остановили сотрудники группы реагирования патрульной полиции Богодуховского отдела полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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