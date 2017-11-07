На Харьковщине сотрудник СТО угнал автомобиль клиента 7 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Богодухове Харьковской области работник СТО угнал автомобиль 81-летнего клиента.

Мужчина сообщил, что оставил свой ВАЗ на ремонт, а потом машина исчезла.



Во время розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к завладению автомобилем. Злоумышленником оказался 23-летний автомеханик.



Установлено, что у работника были ключи от автомобиля, и он решил покататься по городу. На одной из улиц его остановили сотрудники группы реагирования патрульной полиции Богодуховского отдела полиции.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.