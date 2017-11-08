Харьков

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Поезд Харьков – Киев меняет расписание

Поезд Харьков – Киев меняет расписание
10, 13 и 14 ноября скоростной поезд №723 Харьков – Киев будет отправляться со станции Харьков в 13:13 (вместо 13:15) и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский по расписанию в 17:54.
С 15 по 17, а также 20 и 21 ноября поезд №723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова на 6 минут раньше, а именно в 13:09 (вместо 13:15). Время прибытия поезда в Киев остается без изменений.

18, 19 и с 22 по 30 ноября, а также с 1 по 5 декабря скоростной поезд №723 будет отправляться из Харькова в 13:12 (вместо 13:15).

А 10, 13-17 и 20-21 ноября скоростные поезда «Интерсити+» №722 и №724 сообщением Киев – Харьков будут прибывать в Харьков позже, а именно: поезд №722 – в 11:26 (вместо 11:23) , а поезд №724 – в 18:15 (вместо 18:11).

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