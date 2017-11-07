Арсен Аваков написал книгу 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал книгу "Ленин с нами?".

"Представляю Вашему вниманию книжку - сегодня - 7 ноября - в 100-летнюю годовщину "великой октябрьской социалистической революции..."Ленин с нами?" - книга-вопрос, книга-дискуссия, а для кого-то, возможно, книга-провокация. Я считаю, что нашему обществу совершенно необходима широкая общественная дискуссия о роли и месте в истории нашей страны коммунистического проекта и образа Ленина как его символа ", - написал Аваков на своей странице в Facebook.



Он также сообщил, что его соавторами были министр молодежи и спорта Игорь Жданов, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Княжицкий и журналист Виталий Портников.



Книга издана на украинском, русском и английском языках.



"Кто он, человек и миф Ленин: символ великой коммунистической идеи или воплощение чудовищных злодеяний? Помнить ли? Простить ли?...", - добавил Аваков.