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Арсен Аваков написал книгу

Арсен Аваков написал книгу
Министр внутренних дел Арсен Аваков написал книгу "Ленин с нами?".
"Представляю Вашему вниманию книжку - сегодня - 7 ноября - в 100-летнюю годовщину "великой октябрьской социалистической революции..."Ленин с нами?" - книга-вопрос, книга-дискуссия, а для кого-то, возможно, книга-провокация. Я считаю, что нашему обществу совершенно необходима широкая общественная дискуссия о роли и месте в истории нашей страны коммунистического проекта и образа Ленина как его символа ", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что его соавторами были министр молодежи и спорта Игорь Жданов, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Княжицкий и журналист Виталий Портников.

Книга издана на украинском, русском и английском языках.

"Кто он, человек и миф Ленин: символ великой коммунистической идеи или воплощение чудовищных злодеяний? Помнить ли? Простить ли?...", - добавил Аваков.

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