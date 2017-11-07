Чем опасна для здоровья стеклянная посуда с цветными рисунками 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Стеклянная посуда с цветными рисунками содержит опасно высокую концентрацию вредных для здоровья человека тяжелых металлов - кадмия и свинца.

Об этом говорится в статье, опубликованной журналом Science of the Total Environment, сообщает MedicalХpress.



«Было настоящим сюрпризом обнаружить такие высокие уровни свинца и кадмия как на внешней стороне стеклянной посуды, так и вокруг обода. Существуют настоящие риски для здоровья, возникающие при проглатывании веществ такого уровня в течение длительного периода, так что это, безусловно, проблема, относительно которой международная индустрия кухонной утвари должна принять меры в срочном порядке», - заявил доктор Эндрю Тернер из университета Плимута, Великобритания.



Согласно исследованиям, свинец (Pb) и кадмий (Cd) были обнаружены в около 70% всех анализируемых эмалированных поверхностей.



Исследователи провели 197 тестов на 72 разных видах новой и подержаной кухонной утвари. Свинец присутствовал в 139 случаях, и кадмий - в 134, как на поверхности стаканов, так и на ободках. При этом концентрация свинца во многих случаях более чем в 1000 раз превышала норму.



Как выяснили ученые, концентрация токсинов зависит от цвета и типа краски, наносимой на посуду. Например, в красных, оранжевых, желтых и зеленых цветах был обнаружен невероятно высокий уровень кадмия и свинца, а белая краска оказалась менее токсичной.



Опыты также показали, что со временем использования окрашенной посуды, такой как стеклянные стаканы для питья, частицы краски могут отслаиваться от стекла и попадать в организм человека, что делает эту посуду опасной для здоровья.