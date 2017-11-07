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Убийство Амины Окуевой: следователи нашли автомат с ДНК убийцы

Убийство Амины Окуевой: следователи нашли автомат с ДНК убийцы
Следователи по делу об убийстве украинского патриота Амины Окуевой нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль.
Как заявил советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко в эфире телеканала "Прямой", на обнаруженном автомате найдены следы ДНК человека, который из него стрелял.

"В деле об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем были следы ДНК того человека, который пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам, полиции. Они идентифицирует данное ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенным, что этот человек убийца или не убийца Амины", – рассказал Геращенко.

Напомним, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения. 1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.

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