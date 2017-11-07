Харьков

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В Харькове продолжат ремонтировать выходы из метро

В Харькове продолжат ремонтировать выходы из метро
Более 40 пешеходных выходов из станций Харьковского метрополитена реконструировали за последние годы.
В частности 7 ноября была завершена реконструкция последнего, восьмого выхода из станции метро «Армейская». На четырех из них сделали пандусы для подъема и спуска колясок, тяжелых сумок и грузов.

Как сообщил заместитель директора КП «Подземный город» Александр Ткач, также в рамках реконструкции Московского проспекта реконструированы выходы из станций метро «Московский проспект», «Дворец спорта» и «Тракторный завод».

– На станции метро «Тракторный завод» осталось провести текущий ремонт еще двух выходов, которые в плане на следующий год. Выход №6 из станции метро «Дворец спорта» откроем на следующей неделе, а №5 – в конце следующего месяца. Также сейчас ведется реконструкция последнего выхода из станции метро «Университет», которую завершим в январе следующего года, – сообщил Александр Ткач.

Ежегодно реконструируется около 20 пешеходных выходов станций метро. В 2018 году планируется выполнить текущий и капитальный ремонт на станциях «Студенческая», «Академика Павлова», трех выходов из станции метро «Завод имени Малышева» и других станциях.

– Все выходы делаются в единой концепции: темный гранитный камень, светло-серые ступени. Жители района к нам обращаются, всем нравится. Мы с радостью выполняем пожелания людей, учитываем, где нужно сделать пандусы, – сказал замдиректора предприятия.

Кроме ремонта выходов из станций метро, текущие ремонтные работы проводятся и в самих подземных переходах.

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