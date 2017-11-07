Эксперты подсчитали реальную себестоимость iPhone X

Реальная себестоимость компонентов нового смартфона американской компании Apple iPhone X составляет около 357,5 долларов.
Как передает Reuters со ссылкой на оценки экспертов компании TechInsights, производство одного iPhone X обходится Apple в 357,5 долларов. В данную сумму входят AMOLED-дисплей за 65 долларов, корпус за 36 долларов и другие комплектующие.
Отметим, в США цена iPhone X стартует от 999 долларов, поэтому валовая прибыль Apple с одного проданного смартфона составляет не менее 64%. Также сообщается, что в случае с iPhone 8 этот показатель достигает 59%.
Как сообщается агентство, официальные представители Apple отказались комментировать выводы экспертов TechInsights.