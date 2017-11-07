Оксана Марченко рассказала о своей давней несбыточной мечте 7 ноября 2017 г. источник 0 0

Известная телеведущая Оксана Марченко рассказала о своей мечте, к которой очень долго шла, и каждый раз появлялись обстоятельства, которые не давали ей сбыться. Этой мечтой является проект «Время строить».