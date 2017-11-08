Харьков без воды: тысячи семей подвергнутся обезвоживанию (адреса)

С 23:00 8 ноября до 24:00 9 ноября в поселках Жихорь, Липовая Роща и Филлиповка не будет воды. Причину назвали в КП «Харьковводоканал»
– ремонт на водоводе по 1-му Радиотехническому переулку.
Таким образом, воды не будет по адресам:
- ул. Большая Жихорская, 1-302;
- ул. Томская, 1-106;
- ул. Владимира Сосюры, 1-26;
- ул. Кутаисская, 1-29;
- ул. Достоевского, 1-110;
- въезд Достоевского, 1-10;
- ул. Карьерная, 1-17;
- ул. Тернопольская, 1-32;
- пер. Маршака, 1-18;
- ул. Гутянская, 1-17;
- ул. 1-го Мая, 2-42;
- ул. Ванды Василевской, 1-55;
- ул. Зеленая, 1-57;
- ул. Михаила Зеленина, 1-59;
- ул. Круковская, 1-63;
- ул. Куусинская, 1-17;
- ул. Мичурина, 1-53;
- ул. Никитенко, 1-39;
- пер. 1-й Рудничный, 1-12;
- пер. 2-й Рудничный, 1-15;
- пер. 3-й Рудничный, 1-14;
- въезд Рудничный, 1-23;
- ул. Семко, 1-81;
- ул. Срезневского, 1-35;
- пер. Томский, 1-12;
- ул. Хабаровская, 1-61;
- пер. Хабаровский, 1-9;
- ул. Камышовая, 1-123;
- пр. Ново-Баварский, 1-99;
- ул. Чехова, 1-42;
- ул. Фигнера, 1-43;
- ул. Герцена, 1-86;
- ул. Бульварная, 1-38;
- ул. Лысенко, 1-90;
- ул. Щигровская, 1-78;
- ул. Перовской, 1-52;
- ул. Крылова, 1-204;
- ул. Ломоносова, 1-109;
- ул. Радиотехническая, 1-39;
- пер. 1-й Радиотехнический, 1-20;
- пер. 2-й Радиотехнический, 1-19;
- пер. Коксовый, 1-7;
- ул. Коксовая, 1-53;
- ул. Минеральная, 1-43;
- ул. Ясные Зори, 1-43;
- ул. Кибальчича, 1-157;
- ул. Северокавказская, 1-56;
- ул. Удянская, 1-66;
- ул. Приамурская, 1-24;
- пер. 1-й Тираспольский, 1-10;
- пер. 2-й Тираспольский, 1-10;
- пер. 3-й Тираспольский, 1-12;
- пер. 4-й Тираспольский, 1-11;
- ул. Тираспольская, 1-30;
- ул. Восточная, 1-29;
- ул. Райгородская, 1-30;
- пер. Бородиновский, 1-12;
- въезд Бородиновский, 1-22;
- въезд Приамурский, 1-12;
- ул. Московская, 1-46;
- ул. Конотопская, 1-114;
- ул. Тверская, 1-95;
- ул. Тимирязева, 2-24.
Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ на водоводе по улице Гвардейцев Широнинцев 14, с 10:00 до 22:00 8 ноября
водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением до 2-3-х этажей микрорайона №535-а, Городка строителей, микрорайонов №607, 606, 531, 533, Северный-5 или в зоне ограниченной улицами: Владислава Зубенко, Валентиновской, Светлой, Дружбы Народов, Наталии Ужвий, Окружной дорогой, Леся Сердюка, Академика Павлова.