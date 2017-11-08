Харьков

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Харьков без воды: тысячи семей подвергнутся обезвоживанию (адреса)

Харьков без воды: тысячи семей подвергнутся обезвоживанию (адреса)
Харьковские коммунальщики лишний раз подтверждают свою готовность и к зиме, и к лету.
С 23:00 8 ноября до 24:00 9 ноября в поселках Жихорь, Липовая Роща и Филлиповка не будет воды. Причину назвали в КП «Харьковводоканал» – ремонт на водоводе по 1-му Радиотехническому переулку.

Таким образом, воды не будет по адресам:
  • ул. Большая Жихорская, 1-302;
  • ул. Томская, 1-106;
  • ул. Владимира Сосюры, 1-26;
  • ул. Кутаисская, 1-29;
  • ул. Достоевского, 1-110;
  • въезд Достоевского, 1-10;
  • ул. Карьерная, 1-17;
  • ул. Тернопольская, 1-32;
  • пер. Маршака, 1-18;
  • ул. Гутянская, 1-17;
  • ул. 1-го Мая, 2-42;
  • ул. Ванды Василевской, 1-55;
  • ул. Зеленая, 1-57;
  • ул. Михаила  Зеленина, 1-59;
  • ул. Круковская, 1-63;
  • ул. Куусинская, 1-17;
  • ул. Мичурина, 1-53;
  • ул. Никитенко, 1-39;
  • пер. 1-й Рудничный, 1-12;
  • пер. 2-й Рудничный, 1-15;
  • пер. 3-й Рудничный, 1-14;
  • въезд Рудничный, 1-23;
  • ул. Семко, 1-81;
  • ул. Срезневского, 1-35;
  • пер. Томский, 1-12;
  • ул. Хабаровская, 1-61;
  • пер. Хабаровский, 1-9;
  • ул. Камышовая, 1-123;
  • пр. Ново-Баварский, 1-99;
  • ул. Чехова, 1-42;
  • ул. Фигнера, 1-43;
  • ул. Герцена, 1-86;
  • ул. Бульварная, 1-38;
  • ул. Лысенко, 1-90;
  • ул. Щигровская, 1-78;
  • ул. Перовской, 1-52;
  • ул. Крылова, 1-204;
  • ул. Ломоносова, 1-109;
  • ул. Радиотехническая, 1-39;
  • пер. 1-й Радиотехнический, 1-20;
  • пер. 2-й Радиотехнический, 1-19;
  • пер. Коксовый, 1-7;
  • ул. Коксовая, 1-53;
  • ул. Минеральная, 1-43;
  • ул. Ясные Зори, 1-43;
  • ул. Кибальчича, 1-157;
  • ул. Северокавказская, 1-56;
  • ул. Удянская, 1-66;
  • ул. Приамурская, 1-24;
  • пер. 1-й Тираспольский, 1-10;
  • пер. 2-й Тираспольский, 1-10;
  • пер. 3-й Тираспольский, 1-12;
  • пер. 4-й Тираспольский, 1-11;
  • ул. Тираспольская, 1-30;
  • ул. Восточная, 1-29;
  • ул. Райгородская, 1-30;
  • пер. Бородиновский, 1-12;
  • въезд Бородиновский, 1-22;
  • въезд Приамурский, 1-12;
  • ул. Московская, 1-46;
  • ул. Конотопская, 1-114;
  • ул. Тверская, 1-95;
  • ул. Тимирязева, 2-24.
Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ на водоводе по улице Гвардейцев Широнинцев 14, с 10:00 до 22:00 8 ноября водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением до 2-3-х этажей микрорайона №535-а, Городка строителей, микрорайонов №607, 606, 531, 533, Северный-5 или в зоне ограниченной улицами: Владислава Зубенко, Валентиновской, Светлой, Дружбы Народов, Наталии Ужвий, Окружной дорогой, Леся Сердюка, Академика Павлова.

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