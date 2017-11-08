Происшествия

  • 111
    •  / 

Избежавшего тюрьмы по амнистии харьковского сепаратиста Юдаева объявили в розыск

Избежавшего тюрьмы по амнистии харьковского сепаратиста Юдаева объявили в розыск
Лидера Антимайдана Сергея Юдаева 7 ноября объявили в розыск.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

Юдаеву объявили о подозрении по новому уголовному производству – за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Юдаев, когда находился в СИЗО, толкнул человека, тот упал.

Накануне, 6 ноября в зале суда, когда слушалось дело в отношении Юдаева, следователь Новобаварского отдела полиции огласил Юдаеву подозрение по ст. 122 – нанесение телесных повреждений средней тяжести. Юдаев отказался от получения подозрения.

Также Юдаеву сообщили о ходатайстве для избрания меры пресечения. Он не явился в суд, поэтому 7 ноября его объявили в розыск.

Напомним, Юдаев участвовал в штурме и поджоге здания Харьковской облгосадминистрации 7 апреля 2014 года. Кроме того, ему инкриминировали еще два эпизода: штурм редакции телекомпании АТН 6 апреля 2014 года и на следующий день.

За захват Харьковской обладминистрации и разгром телекомпании Киевский районный суд Харькова 6 ноября признал Юдаева виновным. Суд согласился с гособвинителем и вынес обвинительный приговор с наказанием в виде 8 лет лишения свободы. Одновременно судья применила к обвиняемому закон об амнистии и Юдаев был освобожден в зале суда.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей8 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2675.13 грн
100 EUR 3092.98 грн
10 RUB 4.5763 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи