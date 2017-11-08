Избежавшего тюрьмы по амнистии харьковского сепаратиста Юдаева объявили в розыск

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.
Юдаеву объявили о подозрении по новому уголовному производству – за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Юдаев, когда находился в СИЗО, толкнул человека, тот упал.
Накануне, 6 ноября в зале суда, когда слушалось дело в отношении Юдаева, следователь Новобаварского отдела полиции огласил Юдаеву подозрение по ст. 122 – нанесение телесных повреждений средней тяжести. Юдаев отказался от получения подозрения.
Также Юдаеву сообщили о ходатайстве для избрания меры пресечения. Он не явился в суд, поэтому 7 ноября его объявили в розыск.
Напомним, Юдаев участвовал в штурме и поджоге здания Харьковской облгосадминистрации 7 апреля 2014 года. Кроме того, ему инкриминировали еще два эпизода: штурм редакции телекомпании АТН 6 апреля 2014 года и на следующий день.
За захват Харьковской обладминистрации и разгром телекомпании
Киевский районный суд Харькова 6 ноября признал Юдаева виновным. Суд согласился с гособвинителем и вынес обвинительный приговор с наказанием в виде 8 лет лишения свободы. Одновременно судья применила к обвиняемому закон об амнистии и Юдаев был освобожден в зале суда.