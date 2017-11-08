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Что харьковчане отхватили в Греции

Что харьковчане отхватили в Греции
Харьковские шахматисты привезли бронзовые медали чемпионата Европы.
Соревнования, в которых приняли участие 32 женских и 40 мужских команд, прошли с 28 октября по 6 ноября в Греции.

В состав сборной Украины вошли два международных гроссмейстера из Харькова – Павел Эльянов и Анна Ушенина.

В мужских баталиях украинские шахматисты в девяти турах набрали 13 очков и завоевали бронзовые медали. Второе место с 14-ю очками заняли россияне, а на первом, имея 14 очков, оказалась команда Азербайджана.

Именно со сборной Азербайджана в последнем туре играли украинцы и свели поединок вничью 2:2. Павел Эльянов играл против Шахрияра Мамедьярова, который входит в ТОП-5 лучших гроссмейстеров мира, и сыграл вничью.

В соревнованиях среди женщин сборная Украины также завоевала бронзовые медали, выиграв в девяти турах 13 очков. В последнем туре украинки разгромили 4:0 сборную Турции. Второе место среди женщин с 14-ю очками заняла сборная Грузии, а на первом, имея 17 очков, оказались россиянки.

Кстати, как сообщал «Вечерний Харьков», в схожем турнире – по 64-клиточным шашкам – серебряным призером стала харьковчанка Юлия Макаренкова. А с соревнований, проходивших неподалеку от Греции – на Кипре – харьковские тхеквондисты привезли серебряную и бронзовую медали.

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