Что харьковчане отхватили в Греции

Соревнования, в которых приняли участие 32 женских и 40 мужских команд, прошли с 28 октября по 6 ноября в Греции.
В состав сборной Украины вошли два международных гроссмейстера из Харькова – Павел Эльянов и Анна Ушенина.
В мужских баталиях украинские шахматисты в девяти турах набрали 13 очков и завоевали бронзовые медали. Второе место с 14-ю очками заняли россияне, а на первом, имея 14 очков, оказалась команда Азербайджана.
Именно со сборной Азербайджана в последнем туре играли украинцы и свели поединок вничью 2:2. Павел Эльянов играл против Шахрияра Мамедьярова, который входит в ТОП-5 лучших гроссмейстеров мира, и сыграл вничью.
В соревнованиях среди женщин сборная Украины также завоевала бронзовые медали, выиграв в девяти турах 13 очков. В последнем туре украинки разгромили 4:0 сборную Турции. Второе место среди женщин с 14-ю очками заняла сборная Грузии, а на первом, имея 17 очков, оказались россиянки.
Кстати, как сообщал «Вечерний Харьков»,
в схожем турнире – по 64-клиточным шашкам – серебряным призером стала харьковчанка Юлия Макаренкова
. А с соревнований, проходивших неподалеку от Греции – на Кипре – харьковские тхеквондисты привезли
серебряную и бронзовую медали.