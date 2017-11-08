Итальянцы заинтересовались харьковским метро

Об этом шла речь на встрече городского головы Геннадия Кернеса с заместителем главы миссии в Украине, советником Посольства Итальянской Республики Джоэлем Мелькиори, передает пресс-служба горсовета
. Делегация посольства накануне принимала участие в подписании договора между Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина и Институтом астрофизики, объединяющим крупнейшие итальянские астрономические обсерватории.
Джоэл Мелькиори сообщил о заинтересованности бизнеса Италии, оценил развитие Харькова как максимально динамичное, учитывая экономическое положение и близость к АТО.
– Город меняется, видны последовательные, системные шаги в инфраструктурных преобразованиях Харькова. То, что крупнейшие финансовые институты, такие как Мировой банк и Европейский банк реконструкции и развития, вносят сюда крупные инвестиции, важный знак для других инвесторов, – сказал он.
Советник посольства назвал несколько направлений, в которых сотрудничество Италии и Харькова может быть взаимовыгодным. Прежде всего, это участие в строительстве новых станций третьей линии метрополитена в сторону аэропорта. Кроме того, посольство надеется на перспективу совместных научных разработок в области астрофизики, студенческий и культурный обмен. В планах также открытие языковой школы на базе университета Каразина.