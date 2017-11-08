Харьковский горсовет выделил деньги на строительство депо «Алексеевское»

Харьковский горсовет внес изменения в бюджет на 2017 год. Соответствующее решение было принято 8 ноября на сессии горсовета.

Внесение изменений в бюджет города Харькова на 2017 год связано с выделением субвенции из государственного бюджета на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий в сумме 54,3 млн грн.Кроме того, согласно распоряжениям Харьковской облгосадминистрации бюджету города Харькова увеличен объем субвенции на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина при обеспечении больных сахарным и несахарным диабетом (на 14 млн грн) и выплату денежной компенсации на приобретение жилья для семей погибших военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции (1,3 млн грн).Также были увеличены расходы на оплату труда педагогических работников (в связи с повышением должностных окладов на два тарифных разряда) на 17,7 млн грн.На компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан в городском электротранспорте было дополнительно предусмотрено 36 млн грн, в метрополитене – 30 млн грн.На выплату одноразовой адресной денежной помощи гражданам города, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, выделено 12,3 млн грн.Расходы на реконструкцию, текущий и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства были увеличены на 131 млн грн.На строительство электродепо «Алексеевское» с соединительной веткой к третьей линии Харьковского метрополитена выделено 12 млн грн.