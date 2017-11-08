В Харькове осудили жестокого убийцу 8 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 37-летнего харьковчанина, неоднократно судимого за оборот наркотических веществ и разбойные нападения, сразу по нескольким особо тяжким статьям Уголовного кодекса Украины.

Рецидивист осужден к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Из обстоятельств дела известно, что весной 2014 г. злоумышленник договорился с владельцем квартиры, в которой он проживал, отдать ему коммунальные долги. Однако когда хозяин зашел в помещение, квартирант вместо того, чтобы рассчитаться, начал бить его молотком по голове.



Между мужчинами завязалась драка. Когда они оказались на кухне, владелец домовладения схватил электрический чайник и начал отбиваться им. После - выбежал из квартиры. Однако квартирант догнал его в подъезде и продолжил бить молотком. Мужчине удалось выбежать на улицу и спастись. Пострадавший вызвал скорую медицинскую помощь.



Злоумышленник нашел на полу ключи от автомобиля Mitsubisi Lancer, которые выпали из кармана владельца. Воспользовавшись ими, угнал машину.



Расследуя обстоятельства этого дела, следователи раскрыли еще несколько преступлений, которые совершил человек.



Так, осенью 2013 года злоумышленник вместе со своим товарищем имитировали дорожно-транспортное происшествие. Двигаясь по улице Полтавский шлях на автомобиле Toyota Camry, они обогнали машину марки "ВАЗ-21043", выехали перед ней и резко затормозили. "ВАЗ" врезался в Toyota.



Злоумышленники потребовали у водителя "четверки" 2 тыс. долл. в качестве возмещения за якобы совершенное им ДТП. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, несколько раз ударили водителя, надели на него наручники, отобрали мобильный телефон и документы на машину и, приковав к двери своего авто, возили по городу. Водитель позвонил дочери, которая принесла часть денег. Воры отпустили мужчину и пообещали отдать документы на автомобиль только после того, как последний погасит всю сумму "долга".



Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что год спустя злоумышленник убил своего пособника. В январе 2014 года они во время застолья поссорились из-за денег и женщины. Чтобы доказать свою правоту, мужчина 18 раз ударил товарища ножом. Остановился только после того, когда тот замертво упал на пол.



Чтобы скрыть преступление, злоумышленник завернул тело товарища в пакеты, обмотал одеялом и вывез в багажнике автомобиля в лесополосу за пределы города. По дороге приобрел раствор для разжигания огня, которым облил и поджег тело.



После этого злоумышленник поселился в квартире, которую снимал покойный, сказав владельцу, что тот уехал из города. Все личные вещи забрал себе. А уже через несколько месяцев жертвой стал и хозяин дома.



Мужчина признан виновным в краже; вымогательстве; умышленном убийстве; законченном покушении на умышленное убийство, совершенном лицом, ранее совершавшим умышленное убийство; незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 УК Украины ).



Сейчас решение суда не вступило в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Злоумышленник по требованию прокуратуры находится под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.