Харьков

  • 88
    •  / 

В Харькове начался Международный научный конгресс USERN

В Харькове начался Международный научный конгресс USERN
Неделя науки в Харькове началась событием международного масштаба.
II Конгресс и фестиваль Всемирной сети USERN будут проходить в Харькове в течение 3 дней – с 8 по 10 ноября. Событие собрало в области ученых со всего мира. Среди ключевых спикеров и лауреатов мероприятия – ученые из США, Канады, Германии, Италии, Великобритании и Словении. Они представляют физику, биологию, медицину и другие научные направления, сообщает пресс-служба ХОГА.

Мероприятия конгресса будут проходить в четырех харьковских вузах – ХНУ имени Каразина, НТУ «ХПИ», Харьковском национальном медицинском университете и Национальном фармацевтическом университете. На базе этих учреждений создадут научные площадки, где будут проходить лекции и дискуссии с участием выдающихся ученых. В частности, молодые ученые смогут пообщаться с Эваном Айхером, профессором генетики человека с медицинского факультета Вашингтонского университета, Даниэлем Паули, биологом, который исследует глобальное влияние человека на мировой океан и руководит всемирным проектом «Море вокруг нас» (Канада), Маркусом Фишером, профессором пищевой химии Гамбургского университета, и так далее.

Также во время конгресса определят его лауреатов - молодых ученых, которые подавали свои работы для участия в мероприятии. Пять лауреатов получат премии по 5 тыс. долл. Первая десятка ученых получит тревел-гранты в лучшие университеты мира.

Кроме того, в рамках конгресса пройдет III Международный фестиваль рисунков детей – пациентов различных клиник мира.

Открытие и пленарное заседание конгресса проходят 8 ноября в отеле Premier Palace. Фестиваль рисунков начнется в 17:00. 9 ноября будут проходить заседания по локациям в университетах Харькова. Закрытие конгресса запланировано на 10 ноября, оно состоится в ХНУ имени Каразина.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей8 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2675.13 грн
100 EUR 3092.98 грн
10 RUB 4.5763 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи