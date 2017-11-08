В Харькове начался Международный научный конгресс USERN

II Конгресс и фестиваль Всемирной сети USERN будут проходить в Харькове в течение 3 дней – с 8 по 10 ноября. Событие собрало в области ученых со всего мира. Среди ключевых спикеров и лауреатов мероприятия – ученые из США, Канады, Германии, Италии, Великобритании и Словении. Они представляют физику, биологию, медицину и другие научные направления, сообщает пресс-служба ХОГА
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Мероприятия конгресса будут проходить в четырех харьковских вузах – ХНУ имени Каразина, НТУ «ХПИ», Харьковском национальном медицинском университете и Национальном фармацевтическом университете. На базе этих учреждений создадут научные площадки, где будут проходить лекции и дискуссии с участием выдающихся ученых. В частности, молодые ученые смогут пообщаться с Эваном Айхером, профессором генетики человека с медицинского факультета Вашингтонского университета, Даниэлем Паули, биологом, который исследует глобальное влияние человека на мировой океан и руководит всемирным проектом «Море вокруг нас» (Канада), Маркусом Фишером, профессором пищевой химии Гамбургского университета, и так далее.
Также во время конгресса определят его лауреатов - молодых ученых, которые подавали свои работы для участия в мероприятии. Пять лауреатов получат премии по 5 тыс. долл. Первая десятка ученых получит тревел-гранты в лучшие университеты мира.
Кроме того, в рамках конгресса пройдет III Международный фестиваль рисунков детей – пациентов различных клиник мира.
Открытие и пленарное заседание конгресса проходят 8 ноября в отеле Premier Palace. Фестиваль рисунков начнется в 17:00. 9 ноября будут проходить заседания по локациям в университетах Харькова. Закрытие конгресса запланировано на 10 ноября, оно состоится в ХНУ имени Каразина.