Где проходят основные маршруты украинских наркокурьеров: данные Нацполиции 8 ноября 2017 г. источник 0 0

Национальной полиции Украины рассказали про основные маршруты украинских наркокурьеров.

"Если мы говорим о вербовке людей обманным путем и привлечении к сбыту наркотиков, то в последнее время чаще всего фигурирует Российская Федерация. По организации международных поставок, то это практически всегда зависит от вида наркотика", - рассказал глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Андрей Кихтенко в интервью изданию "Укринформ".



По его словам, в случае с кокаином маршруты наркокурьеров проходят через страны Латинской Америки, если фигурирует героин - страны Центральной Азии и Кавказа.



"В последнее время довольно часто задерживаются молодые люди на территории стран Латинской Америки, Китайской Народной Республики. Есть случаи задержаний в азиатских и африканских странах", - добавил глава Департамента противодействия наркопреступности.



Он сообщил, что в качестве наркокурьеров ранее чаще всего использовались женщины в возрасте около 40 лет нейтральной внешности, поскольку они более дисциплинированны и менее подходили под критерии риска. Однако в последние годы правоохранители заметили, что преступники также стали использовать и молодых людей, в том числе ребят.