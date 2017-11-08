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Где проходят основные маршруты украинских наркокурьеров: данные Нацполиции

Где проходят основные маршруты украинских наркокурьеров: данные Нацполиции
Национальной полиции Украины рассказали про основные маршруты украинских наркокурьеров.
"Если мы говорим о вербовке людей обманным путем и привлечении к сбыту наркотиков, то в последнее время чаще всего фигурирует Российская Федерация. По организации международных поставок, то это практически всегда зависит от вида наркотика", - рассказал глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Андрей Кихтенко в интервью изданию "Укринформ".

По его словам, в случае с кокаином маршруты наркокурьеров проходят через страны Латинской Америки, если фигурирует героин - страны Центральной Азии и Кавказа.

"В последнее время довольно часто задерживаются молодые люди на территории стран Латинской Америки, Китайской Народной Республики. Есть случаи задержаний в азиатских и африканских странах", - добавил глава Департамента противодействия наркопреступности.

Он сообщил, что в качестве наркокурьеров ранее чаще всего использовались женщины в возрасте около 40 лет нейтральной внешности, поскольку они более дисциплинированны и менее подходили под критерии риска. Однако в последние годы правоохранители заметили, что преступники также стали использовать и молодых людей, в том числе ребят.

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