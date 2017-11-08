Политика

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Украина ввела санкции против 18 российских компаний

Украина ввела санкции против 18 российских компаний
Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции против 18 российских компаний, которые начнут действовать с 9 декабря 2017 года.
Соответствующие приказы №1582 (7 компаний) и №1583 (11 компаний) Минэкономики датированы 30 октября текущего года.

Приказы предусматривают временное приостановление внешнеэкономической деятельности на территории Украины "за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности".

Под санкции попали такие субъекты предпринимательской деятельности как "Поли-пак экспорт", "Снэк-груп", "Белгородский хладокомбинат", "Торговый дом "Донспецстрой", "Южтранс", "Микас", "Стройсервис", "Волма – маркетинг", "Волма-ВТР", ООО "Торговый дом "Пенетрон-Россия", ЗАО "Группа компаний "Пенетрон-Россия", ООО "Пенетрон-экспорт", "Завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон", "Торговый дом "Аромадон", "Торговый дом "Старфуд-юг", "МК-Метиз", "Народный пластик" и ИП "Мирошникова Ирина Владимировна".

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