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Twitter вдвое увеличил количество символов в сообщениях

Twitter вдвое увеличил количество символов в сообщениях
Сервис микроблогов Twitter увеличивает разрешенный объем одного сообщения до 280 символов.
В официальном блоге Twitter напомнили, что начали тестировать возможность постить более объемные сообщения еще в сентябре. В начале тестирования пользователи доводили число символов в сообщении до максимального, поскольку это было для них чем-то новым, но затем ситуация нормализовалась.

"Мы увидели, что люди, которые должны были использовать в сообщении более 140 символов, твитили более легче и чаще", - подчеркнули создатели сервиса.

Отмечается, что получившие в сентябре доступ к 280 символам в сообщении пользователи получали больше лайков, ретвитов, упоминаний и фолловеров. При этомвремя, которое пользователи тратят на чтение ленты в Twitter, не должно существенно измениться. Только 5% твитов были длиннее 140 символов, а 2% - 190 символов.

Разработчики Twitter также добавили, что сообщения на японском, корейском и китайском языках будут по-прежнему содержать максимум 140 символов. Они объяснили свое решение тем, что эти языки позволяют выразить мысль меньшим числом символов.

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