Харькову будут выделены средства на инсулины 8 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Бюджету Харькова на 14 млн грн увеличивается объем субвенции на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина для обеспечения больных сахарным и несахарным диабетом.

Соответствующее решение о внесении изменений в бюджет города на 2017 год было принято на сессии Харьковского горсовета 8 ноября.



Целевая госсубвенция для обеспечения больных сахарным диабетом инсулином и сахароснижающими препаратами покрывала только 48% потребности. Чтобы решить этот проблемный вопрос и обеспечить больных необходимыми медикаментами, ранее Департамент здравоохранения городского совета направлял письмо в управление здравоохранения Харьковской облгосадминистрации с просьбой выделить дополнительные средства медсубвенции на лечение больных диабетом. В свою очередь управление ХОГА направило соответствующее обращение в Министерство здравоохранения Украины.



Харькову до конца года необходимо 12 млн грн госсубвенции на закупку инсулина, чтобы обеспечить препаратом самых нуждающихся больных.