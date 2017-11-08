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Харькову будут выделены средства на инсулины

Харькову будут выделены средства на инсулины
Бюджету Харькова на 14 млн грн увеличивается объем субвенции на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина для обеспечения больных сахарным и несахарным диабетом.
Соответствующее решение о внесении изменений в бюджет города на 2017 год было принято на сессии Харьковского горсовета 8 ноября.

Целевая госсубвенция для обеспечения больных сахарным диабетом инсулином и сахароснижающими препаратами покрывала только 48% потребности. Чтобы решить этот проблемный вопрос и обеспечить больных необходимыми медикаментами, ранее Департамент здравоохранения городского совета направлял письмо в управление здравоохранения Харьковской облгосадминистрации с просьбой выделить дополнительные средства медсубвенции на лечение больных диабетом. В свою очередь управление ХОГА направило соответствующее обращение в Министерство здравоохранения Украины.

Харькову до конца года необходимо 12 млн грн госсубвенции на закупку инсулина, чтобы обеспечить препаратом самых нуждающихся больных.

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