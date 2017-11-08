Культура

  • 113
    •  / 

Евровидение-2018: Португалия презентовала логотип (видео)

Евровидение-2018: Португалия презентовала логотип (видео)
Португалия, где в следующем году благодаря победе Сальвадора Собрала состоится "Евровидение-2018", представила слоган и логотип музыкального конкурса.
Как сообщает пресс-служба песенного соревнования, слоган музыкального первенства звучит как All Aboard!, что переводится как "Все на борт!".

А вот главным логотипом "Евровидения-2018" есть морская раковина.



"Португалия всегда связывала Европу с остальным миром через океан, а 500 лет назад Лиссабон был центром многих важных морских путей. Сейчас Лиссабон использует связь с океаном как вдохновение для слогана, приглашая международное сообщество собраться для конкурса", – говорится на сайте "Евровидения".

Полуфиналы "Евровидения" запланированы на 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Сейчас заявки на участие в конкурсе подали 42 страны, в том числе и Россия.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей8 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2675.13 грн
100 EUR 3092.98 грн
10 RUB 4.5763 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи