Евровидение-2018: Португалия презентовала логотип (видео) 8 ноября 2017 г. источник 0 0

Португалия, где в следующем году благодаря победе Сальвадора Собрала состоится "Евровидение-2018", представила слоган и логотип музыкального конкурса.

Как сообщает пресс-служба песенного соревнования, слоган музыкального первенства звучит как All Aboard!, что переводится как "Все на борт!".



А вот главным логотипом "Евровидения-2018" есть морская раковина.







"Португалия всегда связывала Европу с остальным миром через океан, а 500 лет назад Лиссабон был центром многих важных морских путей. Сейчас Лиссабон использует связь с океаном как вдохновение для слогана, приглашая международное сообщество собраться для конкурса", – говорится на сайте "Евровидения".



Полуфиналы "Евровидения" запланированы на 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Сейчас заявки на участие в конкурсе подали 42 страны, в том числе и Россия.