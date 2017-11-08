Власть

  • 107
    •  / 

У Владимира Гройсмана появился советник по вопросам религии

У Владимира Гройсмана появился советник по вопросам религии
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назначил внештатного советника по вопросам религии.
«Я с радостью представляю вам Александра Зайца, главу правления общественной организации Институт религиозной свободы. Уверен, что наши отношения с религиозным сообществом станут еще более гармоничными и эффективными!», – написал глава правительства.

Гройсман пояснил, что предложил внести кандидатуру внештатного советника летом во время встречи с представителями религиозных организаций.

«Очень важно иметь постоянный эффективный диалог между правительством и религиозным сообществом», - пояснил он необходимость новой должности.

Александру Зайцу 49 лет, у него есть высшее юридическое и богословское образование. В 2001 году он основал общественную организацию Институт религиозной свободы. При президенте Викторе Ющенко был в рабочей группе по вопросам свободы вероисповедания.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей8 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2675.13 грн
100 EUR 3092.98 грн
10 RUB 4.5763 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи