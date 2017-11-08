У Владимира Гройсмана появился советник по вопросам религии 8 ноября 2017 г. источник 0 0

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назначил внештатного советника по вопросам религии.

«Я с радостью представляю вам Александра Зайца, главу правления общественной организации Институт религиозной свободы. Уверен, что наши отношения с религиозным сообществом станут еще более гармоничными и эффективными!», – написал глава правительства.



Гройсман пояснил, что предложил внести кандидатуру внештатного советника летом во время встречи с представителями религиозных организаций.



«Очень важно иметь постоянный эффективный диалог между правительством и религиозным сообществом», - пояснил он необходимость новой должности.



Александру Зайцу 49 лет, у него есть высшее юридическое и богословское образование. В 2001 году он основал общественную организацию Институт религиозной свободы. При президенте Викторе Ющенко был в рабочей группе по вопросам свободы вероисповедания.