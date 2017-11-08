В старейшем клубе джентльменов появится первая женщина 8 ноября 2017 г. источник 0 1

В старейшем клубе джентльменов в Лондоне появится первая женщина. Такое решение было принято впервые за 150 лет существования клуба Savile Club.

Стало известно, что ряды членов сообщества впервые пополнит женщина. Если быть точнее, скорее речь идет не о новом представителе клуба, а о восстановлении членства для уже существующего джентльмена в стенах Savile Club. Дело в том, что один из мужчин решил сменить пол, и ответственная комиссия позволила человеку уже с новым полом остаться в клубе.



Сообщается, что указанный «джентльмен» пока не прошел процесс трансформации, но как только он станет женщиной, то снова будет иметь право посещать клуб на равных правах с единомышленниками. Отмечено, что в истории сообщества такое происходит впервые.